Marina de la ”Puterea Dragostei”, luata la rost, pe live! Sustinatorii ei cred ca a parasit deja Casa Fetelor

Marina a vorbit intr-un live despre dorinta ei de a nu mai ramane in Casa Puterea Dragostei.

”Le multumesc oamenilor care au fost alaturi, voi contati mai mult. Pana aici a fost experienta mea, baietii sa ma voteze si sper sa plec acasa linistita. Pentru mine a fost de ajuns. Nu-mi place ca s-a ajuns sa se injure, sa se ia la bataie si sa se aduca acuzatii false uneori. Nu-mi place sa vad in jurul meu cum se cearta, cum se bate. Si asta e decizia mea pentru moment. Sper sa nu fiti foarte dezamagiti de mine. Simt ca nu mai are rost, simt ca nu mai am pentru ce. Eu am descoperit in Bianca o parte buna, am devenit si prietene. In spatele camerelor, s-a comportat foarte frumos cu mine”, a spus Marina.

”Omul a fost cat se poate de sincer. Am vazut live-ul. De ce? Daca s-ar intampla ceva intre noi... Erau tot felul de suspiciuni, niste screenshot-uri si de ce sa nu se clarifice situatia?”, a spus Marina despre Daniel.

”Rabdarea mea a luat sfarsit. Am avut rabdare si l-am asteptat pe Daniel in special. Si am spus ca daca se va intampla sa faca cineva sa ma indragostesc, eu abia astept, dar nu s-a intamplat. E o luna jumate de cand a plecat Daniel”,

”Eu cred ca ai plecat deja si nu vrei sa ne spui!”, i-a scris un internaut Marinei, in timpul live-ului.

”Plusica” a raspuns imediat si i-a asigurat pe toti ca nu a plecat din emisiune: ”Nu am plecat, sunt la hotel! Doar ca am vrut sa clarific lucrul asta ca nu-mi mai doresc sa mai stau”.

