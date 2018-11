Marinar din judetul Constanta mort la mii de kilometri de casa. Tanarul era inginer pe un vas de croaziera. Mesaje pe Facebook

Andrei a murit la 13.000 de km depărtare de casă şi a lăsat în urma lui un ocean de lacrimi şi durere. Avea doar 25 de ani şi a pierit strivit de docul în care era vasul de croazieră pe care lucra, potrivit tech.org, preluat de presa centrală din România.



Tragedia s-a produs luni de dimineaţă, la Valparaiso, în Chile, unde Andrei Mădălin era de o săptămână. Lucra inginer electronist pe vasul de croazieră Le Boreal, sub pavilion francez. A căzut de pe o scară şi s-a prăbuşit 23 de metri.



Salvatorii nu au mai putut face nimic pentru tânărul din Tortoman, judeţul Constanţa, Andrei găsindu-şi sfârşitul la peste 13.000 de km depărtare de casă.



"L-am cunoscut pe Andrei, am fost colegi, plin de viaţă şi cu mult bun simţ!", a scris Nicoleta pe Facebook.



Andreea a postat şi ea un mesaj cutremurător:



"Dumnezeu sa te aibă in pază sa.ti așeze sufletul în Împărăția Lui..Doamne ce durere ce suferință ce gol ai lăsat in sufletul nostru toți care te.am cunoscut care am crescut și am mâncat din aceeași farfurie..nu pot sa cred toată tinerețea taaa.. Dumnezeu te.a ales sa.i fii înger..Zbor lin dragul nostru!"



Mariana l-a cunoscut şi ea pe tânărul român: "Prea devreme.. mult prea devreme.. Zbor lin printre îngeri și putere familiei sa treacă peste acesta mare durere.. Încă nu pot sa cred ca e adevărat ????"



Alin a copilărit cu Andrei şi a postat şi el un mesaj sfâşietor: "Nu pot sa cred Andrei , am dormit în același loc , mâncăm împreună, mergeam împreună la școală, nu am văzut în viața mea un om care nu era supărat niciodată , viața era prea dulce pentru tine . Am ajuns sa plecam pentru un viitor mai bun , Dumnezeu să te odihnească bunul meu tovarăș și marinar, o sa ramai mereu in sufletul meu cu amintiri frumoase????????️"



Amalia scrie şi ea: „COPIL FRUMOS SI BUN ,NU TE VOM UITA NICIODATA ????Dumnezeul in care ai crezut,caruia i te-ai dedicat si pe care l-ai iubit,nu te-a aparat.Sa ai un somn lin si cerul aproape, suflet bun”, iar Elena adaugă „Dumnezeu să-l odihnească în loc luminat! Mare durere!”



"Victima a fost cu niște prieteni pe puntea navei, a coborât pe o scară, i-a alunecat piciorul şi a căzut 23 de metri.", a declarat comisarul Rodrigo Muñoz.



Oficialul a adăugat că "există camere care au înregistrat evenimentele și au arătat un accident, fără intervenția unor terțe părți", a declarat el pentru La Tercera.