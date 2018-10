Marinar roman de 36 de ani disparut in Pacific

Marinar roman disparut google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un marinar roman a fost dat disparut in Pacific, de pe un petrolier care naviga catre Panama. O operatiune de cautare a fost lansata, dar nu a avut insa succes. Marinarul a disparut in zona Polineziei Franceze, la aproximativ 800 de kilometri de Tahiti. Tanarul se afla pe petrolierul Marfa, sub pavilion panamez. Vasul venea din Australia si avea ca destinatie Panama. Cand disparitia romanului a fost raportata, petrolierul a facut o deviere de la traseu, incercand sa-l gaseasca, dar cautarea nu a dat rezultat. Vezi si: Jimmy Cornell, romanul ajuns o legenda pentru navigatorii lumii Cautari desfasurate cu ajutorul unui avion Echipajul a cerut in cele din urma autoritatilor dn Tahit ...