Marine Le Pen a fost realeasa la conducerea Frontului National

Marine Le Pen google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, realeasa duminica la conducerea partidului sau, Frontul National, a propus redenumirea formatiunii in Adunarea Nationala, pentru a-i finaliza "reformarea, conditie a succesului", transmite agentiile internationale, citate de Agerpres. "Reformarea pentru care m-ati ales, va cer acum sa o duceti la bun sfarsit, aceasta este conditia succesului nostru", a declarat sefa FN in discursul de inchidere al celui de-al XVI-lea Congres al formatiunii, care a avut loc la Lille (nordul tarii). Noul nume al formatiunii va fi supus la vot prin posta de catre militantii partidului, iar rezultatele votului vor fi cunoscute in minimum sase sapt ...