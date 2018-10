Marine Le Pen l-a intalnit pe Steve Bannon la Paris

Preşedinta Adunării Naţionale franceze (AN, fostul Front Naţional, de extremă dreapta), Marine Le Pen, s-a întâlnit cu Steve Bannon joi, la Paris, prilej cu care i-a 'reiterat interesul său' faţă de proiectul de 'ajutor tehnic' al fostului consilier al preşedintelui american Donald Trump pentru partidele populiste din Europa în vederea alegerilor europarlamentare din mai 2019, relatează vineri AFP.

Preşedinta AN se distanţase luni, la Roma, de Bannon, care îşi propune să organizeze partidele dreptei radicale din Europa, în primul rând pentru constituirea unui grup în viitorul Parlament European.'Marine Le Pen l-a întâlnit (pe Steve Bannon) ieri dimineaţă, la Paris', a declarat la BFMTV-RMC, vineri, Louis Aliot, deputat în parlamentul francez şi partenerul de viaţă al dnei Le Pen.Contactată de AFP, aceasta a relatat că Bannon i-a 'confirmat fără ambiguitate că intenţia sa nu este de a interveni politic în Europa, ci de a crea un think tank care să permită cercetări, studii şi colocvii pe subiecte importante care privesc preocupări comune' precum 'globalizarea sălbatică, financiarizarea economiei, migraţiile'.'I-am reiterat, prin urmare, interesul nostru faţă de crearea acestei structuri de lucru', a adăugat şefa RN.Luni, la Roma, Marine Le Pen sublinia că 'dl Bannon nu provine dintr-o ţară europeană. Este un american'. 'El a sugerat crearea unei fundaţii care îşi propune să le ofere partidelor suveraniste europene studii, sondaje, analize. Dar forţa politică ce se va naşte din alegeri în Europa, noi şi doar noi vom fi aceia care o vor structura', arăta atunci Marine Le Pen, într-o conferinţă de presă alături de vicepremierul italian Matteo Salvini, aliatul său.Steve Bannon 'vrea să facă un cerc de reflecţie şi să pună la dispoziţie mijloace tehnice (...) Nu-i vom spune ''nu'' dacă nu vrea să facă un partid politic', a explicat Aliot, membru al biroului executiv al AN.Steve Bannon 'nu vrea să joace un rol' în campania AN pentru alegerile europarlamentare, 'dar a spus că este totuşi păcat că, cu atâtea forţe politice în Italia, în Austria, în Ungaria etc. (...) nu există o punere în comun a tuturor competenţelor', a adăugat responsabilul AN.Louis Aliot declarase în septembrie că AN va adera 'foarte sigur' la fundaţia pe care Steve Bannon vrea s-o înfiinţeze la Bruxelles.