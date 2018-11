Marinela Chelaru a rabufnit dupa ce s-a scris ca a decedat: “Daca muream, faceam gaura in Cer?”

Opozitia vrea sa forteze caderea Guvernului Dancila, dupa "palmele" de la UE Liderii PNL şi USR strâng rândurile după "marţea neagră" a României în Europa şi vor să forţeze căderea Guvernului Dăncilă înainte de 1 ianuarie 2019. Citește mai departe...

Prima decizie luata de Dumitru Dragomir dupa ce a fost achitat de Curtea de Apel Dumitru Dragomir a anuntat prima decizie luata dupa ce a fost achitat de Curtea de Apel Bucuresti, in dosarul in care la prima instanta primise 7 ani de inchisoare.

Se ingroasa gluma, robotii ameninta Europa de Est Locurile de muncă în ţările din Europa de Est sunt vulnerabile pe fondul creşterii gradului de utilizare a roboţilor industriali, informează Bloomberg. Citește mai departe...

Ce inseamna cand ti se zbate ochiul. Tu stii? Conform celor mai multe superstiții, faptul că ți se zbate ochiul drept este considerat un semn pozitiv, iar dacă ți se zbate ochiul stâng, este un semn rău. Citește mai departe...

Replica uluitoare a lui Coposu catre torționarul Vișinescu: ”Sa ma chemi martor, numai un nebun putea sa faca ce ai facut tu!” Torționarul Alexandru Vișinescu a murit în urmă cu doar câteva zile, în spitalul penitenciarului unde își ispășea pedeapsa de 20 de ani pentru crimă împotriva umanității. Ion-Andrei Gherasim, fostul şef de cabinet al lui Corneliu Coposu, a povestit un episode uluitor, de pe vremea când agresorul și victim lui, Corneliu Coposu, trăiau. „În februarie 1990 […] The post Replică uluitoare a lui Coposu către torționarul Vișinescu: ”Să mă chemi martor, numai un nebun putea să facă ce ai făcut tu!” appeared first on Cancan.ro.

Becali muta FCSB din Bucuresti dupa inchiderea Arenei Nationale Patronul echipei FCSB nu mai are unde să ducă echipa să joace în Bucureşti, după ce primarul general al Capitalei, Gabri ...

Imagini fierbinți cu o campioana la șah și care a studiat criminologia! A caștigat titlul de Miss Toronto și face ravagii pe Instagram Sigur, mai rar găsești o asemenea frumusețe, în care să se îmbine și inteligența! Charlie Riina are 34 de ani, a fost campioană la șah în copilărie, apoi a studiat criminologia! Și nu avea să se oprească aici! Asta pentru că ”mama natură” a înzestrat-o din plin! Motiv pentru care nu se dă la o […] The post Imagini fierbinți cu o campioană la șah și care a studiat criminologia! A câștigat titlul de Miss Toronto și face ravagii pe Instagram appeared first on Cancan.ro.

PMP considera necesara o moțiune de cenzura Liderul PMP Eugen Tomac afirmă că Guvernul Dăncilă şi majoritatea parlamentară condusă de Dragnea şi Tăriceanu au primit ...

Accident violent in Gorj, dupa ce doua autocare pline cu muncitori s-au ciocnit. Sunt mai multe victime Zeci de oameni și-au văzut moartea cu ochii în această după-amiază, după ce autocarele în care erau s-au ciocnit violent. Impactul s-a produs pe DE 79, în localitatea Brănești, situată în județul Gorj. Doar o minune a făcut ca toți călătorii să scape cu viață. Opt dintre persoanele aflate în mastodonți au fost transportate de […] The post Accident violent în Gorj, după ce două autocare pline cu muncitori s-au ciocnit. Sunt mai multe victime appeared first on Cancan.ro.