Marius Baciu, la prima conferința ca antrenor al lui Juventus: Suntem in criza, sper sa trecem peste acest moment

Tehnicianul Marius Baciu a declarat vineri, într-o conferinţă de presă în cadrul căreia a fost prezentat oficial antrenor al echipei Juventus Bucureşti, că echipa trece printr-o criză pe care speră să o depăşească foarte rapid.

„E o plăcere şi o onoare să fiu ales pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Îmi doresc din tot sufletul să fiu părtaş la îndeplinirea acestui obiectiv, evitarea retrogradării. Nu mai discutăm ce a fost înainte, suntem într-o criză. Eu sper să trecem rapid peste şi să fie un nou început pentru Juventus Bucureşti. E foarte greu, ştiu în ce proiect am intrat, dar sper ca toţi să înţeleagă că performanţa se face cu mari sacrificii. E un moment zero pentru noi. Pe mine nu mă interesează ce a fost până acum, sunt 18 etape din care eu vreu să scoatem maximum din ceea ce se poate scoate. E mult de muncă ştiu unde am intrat dar eu cred că putem face lucruri frumoase”, a declarat Baciu, potrivit News.ro.

Obiectivul lui Baciu este salvarea de la retrogradare şi pentru acest lucru antrenorul este dispus să schimbe şi o parte dintre jucători: „Eu mă consider un om care îmi place să muncesc. Nici la Chiajna când am preluat-o nu eram într-o situaţie bună, eram pe loc retrogradabil şi am reuşit in extremis să evităm retrogradarea. Şi aici la fel, cine se gândeşte vreun moment la retrogradare înseamnă că nu are ce căuta lângă noi. Asta nu însemană că nu va fi greu, plecăm cu puţine puncte, dar nu voi accepta ca cineva să se gândească la ceea ce a fost. Noi începem un nou campionat, care va cuprinde 18 etape şi vom vedea ce va fi la sfârşit. Jucătorii îmi cunosc ambiţiile. Sunt un antrenor curajos dar vom avea nevoi e de muncă. Vreau să rămână ceva de pe urma noastră. Normal că vor fi schimbări, dar nu putem spune că va fi o revoluţie. Jucătorii care nu şi-au făcut treaba, pe care nu putem să ne bazăm, o să renunţăm la ei şi va veni sânge proaspăt. E clar că e nevoie. Vom aduce jucători care vor să facă performanţă”.

În vârstă de 42 de ani, Marius Baciu, a mai antrenat în cariera sa echipe precum Pandurii Târgu Jiu, Unirea Alba Iulia, CSMS Iaşi sau Concordia Chiajna.

La Juventus Bucureşti, Baciu îl înlocuieşte pe Marin Barbu, care a condus echipa bucureşteană doar în cinci meciuri.