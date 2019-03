Marius Iacob, "locotenentul" Laurei Codruta Kovesi, sanctionat disciplinar de Inalta Curte pentru incalcarea Ordinului Procurorului General

Marius Iacob google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a pedepsit exemplar pe procurorul sef adjunct al DNA, Marius Iacob, care avea vise de preamarire ca sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Completul de 5 civil al Inaltei Curti a decis luni, 18 martie 2019, sanctionarea disciplinara cu AVERTISMENT a procurorului Marius Iacob (foto) pentru incalcarea Ordinului Procurorului General privitor la participarea procurorului in cauzele civile, atunci cand a desemnat-o pe procuroarea Simona Ricu din DNA sa participe la sedintele de judecata ale dosarului civil in care procuroarea Mihaela Iorga Moraru a chemat-o in judecata pe fosta sefa DNA, pentru a-i cere sa suspende ordinul de revocare din DNA nr. 301/2017 emis de Laura C ...