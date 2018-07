Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA: "La Directia Nationala Anticoruptie sunt inregistrate aproximativ 300 de dosare in care sunt cercetati magistrati"

Marius Iacob google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, sustine, in proiectul de management depus la Ministerul Justitiei, ca la Directia Nationala Anticoruptie sunt inregistrate aproximativ 300 de dosare in care sunt cercetati magistrati, dosare ce trebuie inainte noii sectii care va fi infiintata in cadrul Parchetului General, potrivit Agerpres. "Infiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie duce la modificarea competentei DNA cu privire la persoanele care detin calitatea de judecator sau procuror. Legea nr. 207/2018 prevede si obligatia Directiei Nationale Anticoruptie de a inainta cauzele in care sunt cercetati magist ...