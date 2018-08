Marius Militaru (Jandarmeria Romana): Recomandam participantilor la protestul de vineri sa se delimiteze de afirmatiile care incita la violenta

Şeful Serviciului de comunicare din Jandarmeria Română, Marius Militaru, a îndemnat, joi, participanţii la protestul din 10 august să se delimiteze de incitările la violenţă care au apărut în ultimele zile în spaţiul public. "Recomandăm tuturor să se delimiteze cu fermitate de acest tip de afirmaţii care nu fac decât să crească riscul radicalizării la adresa forţelor de ordine, cu scopul de a obţine o reacţie", a spus Militaru, într-o conferinţă de presă, la sediul Jandarmeriei Române. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a cerut participanţilor să nu împiedice forţele de ordine să îşi exercite activitatea, în situaţia în care aceştia vor interveni în cazul unor violenţe. Ovidiu Grosu, cel care s-a autointitulat "adevăratul organizator al protestului diasporei din 10 august" şi i-a îndemnat pe protestatari să recurgă la acte de violenţă împotriva forţelor de ordine, a fost pus sub acuzare miercuri de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunii de instigare publică. Grosu a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, el având mai multe obligaţii: să nu folosească sisteme informatice ce au conexiunea de date activă (să nu utilizeze Internetul); să nu depăşească limita teritorială a judeţului de reşedinţă decât cu încuviinţarea prealabilă a DIICOT; să nu acorde interviuri; să nu participe la adunări publice; să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme. Procurorii DIICOT au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de Ovidiu Grosu pentru săvârşirea infracţiunii de instigare publică, prev.de art. 332 alin.1 din Legea nr. 535/2004, cu referire la art. 32 alin.1 lit.a) şi c) din Legea nr. 535/2004. Cauza este instrumentată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Investigare a Infracţiunilor de Terorism. AGERPRES/(A - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)