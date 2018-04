Marius Nicoara cere ministrului Educatiei sa precizeze clar care sunt criteriile utilizate in acordarea locurilor

Marius Nicoara

Senatorul clujean Marius Nicoară a adresat ministrului Educației precizări cu privire la criteriile utilizate în acodarea locurilor/granturilor pentru studiile universitare de licență, master și doctorat, finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2018 – 2019.

Potrivit acestuia, ”Decizia ministrului Educaţiei, Valentin Popa de a reduce numărul de locuri bugetate la studiile universitare de masterat și doctorat este o lovitură mai puternică financiar decât cea primită la alocarea locurilor pentru licență. Mai precis, 9 universități din 56 pierd locuri în 2018-2019, conform repartizării preliminare a granturilor. Din cele 9, singurele universități care se regăsesc pe listele cu tăieri atât la licență, cât și la master și doctorat sunt Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Academia de Studii Economice și Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București (SNSPA).”

”Concret, Ministerul Educației a decis ca Universitatea din București să aibă din octombrie cu 335 de locuri mai puțin la master, Universitatea Babeș-Bolyai - cu 200 de locuri mai puțin. Ceea ce înseamnă pierderi de jumătate de milion de euro, la Universitatea din București, de exemplu. În afara a maximum 10 universități care pierd locuri, celelalte 50 câștigă, chiar dacă puține locuri.

Repartiția preliminară pe universități de stat a locurilor bugetate pentru anul I la Doctorat și Masterat, pentru anul universitar 2018-2019,așa cum este publicată pe site-ul instituției ministerului nu respectă metodologia propriu-zisă care prevedea la licență și la master o combinație de criterii și algoritmi de calcul a locurilor care ar fi revenit atât pe universități, cât și pe domenii. Din ceea ce se vede din cifrele care sunt pe site-ul ministerului, un algoritm nu pare să existe sau nu este identificată nici o formulă matematică care să stea în spatele cifrelor. Discutăm de unele universități care pierd circa 10-20 % din locurile atât de la studiile universitare de licență, cât și de master sau doctorat.

De exemplu, universitățile care pierd locuri la studii de master, comparativ cu 2017, sunt: . Universitatea din București: pierde 335 de locuri la master;Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca: pierde 200 de locuri ;SNSPA: pierde 150 de locuri . Universitățile care pierd locuri la studii de doctorat : 1 Universitatea din București: pierde per total 59 de locuri față de anul trecut, din care 28 de locuri pierdute erau bugetate 2. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca: pierde per total 42 de locuri față de anul trecut, din care 19 locuri bugetate ;. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași: pierde per total 16 locuri față de anul trecut, din care 5 locuri bugetate . Practic, universitățile care pierd cele mai multe locuri la studiile de master și studiile de doctorat, precum și la studiile universitare de licență sunt cele mai bune din România, potrivit clasificării realizate in 2011 de către Asociația Universităților Europene.

Ca urmare a acestor repartizari, am solicitat ministrului Educaţiei să precizeze clar care sunt criteriile utilizate în acordarea locurilor/granturilor pentru studiile universitare de licență, master și doctorat, finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2018 – 2019 şi, de asemenea, ce studii, metodologii, cercetări sau analize a avut în vedere când a decis această repartizare.”, mai arată Marius Nicoară.

