Marius Niculae si-a batut iubita pana a bagat-o in spital! I-a rupt hainele si a lovit-o fara mila in burta! Diagnosticul pus de medici

In noaptea de vineri spre sambata Oana Marica zisa Bunesa de la Urlati a fost stalcita in bataie de fostul fotbalist Marius Niculae, pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. Niculae, cunoscut cu multiple antecedente de violenta domestica, si-a asteptat fosta sau actuala iubita (relatia Bunesa – Niculae este deosebit de ciudata, ea iesind cu multipli barbati simultan) in strada unde efectiv a rupt-o in bataie.

Filmul evenimentelor si motivul pentru care a rupt-o in bataie

Bunesa din Urlati a plecat vineri in a doua parte a zilei cu bogatasul Bacneanu Capalnas, un producator de termopane si proprietarul selectului restaurant Maria si Ion din Regie, la Sinaia. Un fel de relatie spun prietenii ca ar avea, o relatie cu un oarecare ghinion tinand cont ca amandoi au fost implicati in urma cu doar cateva zile intr-un mega scandal.

Miercuri noaptea intr-un local de mare finete de pe malul lacului Herastrau Bunesa a provocat o bataie ca in filme cu toata Brigada Sectia 19, scandal care s-a lasat cu zeci de pahare si sticle sparte, dar si raniti. Se pare ca Bucurestiul a ravasit-o complet pe tanara din Urlati, care face ce face si sfarseste la Politie. Revenind la firul evenimentelor Bunesa cu bogatasul au ajuns la Sinaia, totul in regula. Acolo au fost intr-un local de manele, Bunesa fiind o manelista veritabila, unde au baut si au dansat. Cumva, Marius Niculae, care a facut o obsesie pentru aceasta, a aflat. Au urmat telefoane, amenintari, tot tacamul. Cert este ca le-a stricat petrecerea manelistilor nostri, care astfel au plecat la Bucuresti. Bunesa a fost lasata pe strada unde locuieste, chiar in fata blocului. Bacneanu Capalnas pleaca si…ce sa vezi? Tabara pe ea din senin Marius Niculae, care facea ca toti dracii. Nu bause deloc deloc. O bate ca lumea, ii rupe hainele, o calca-n picioare efectiv, o loveste fara pic de mila in burta pe sexy Bunesa de la Urlati. Toate astea se intamplau pe la 01 – 01.30, potrivit vecinilor care se uitau uluiti. Dupa, spuf, Niculaie dispare. La 01.40 Bunesa de la Urlati suna la Ambulanta. Care vine rapid si o duce la Spitalul Elias, la Urgente. Acolo a ajuns zece minute mai tarziu. Conform surselor medicale la 02.32 i se completeaza urmatorul diagnostic: ” Traumatism cranio cerebral, agresiune declarativa, traumatism facial, traumatism toracic simplu”.

