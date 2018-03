Marius Pieleanu intra la rupere dupa publicarea sondajului IMAS: 'PSD nu are cum sa cada niciodata'. Datele prezentate de sociolog

Un sondaj Avangarde contrazice datele unui studiu sociolog al IMAS prezentat de liderul USR, Dan Barna. Diferențele între cele două cercetări sociologice sunt notabile.

Datele prezente în studiul Avangarde:

PSD - 44%

PNL - 26%

USR - 11%

ALDE - 6%

„Nu le putem reproșa celor care folosesc studiile pentru a le prezenta în momentul în care consideră ei. PSD fără conducere are unu din trei români care îi dau votul, sub 33% PSD nu are cum să cadă niciodată. Liviu Dragnea se bucură în continuare de o cotă de încredere în rândul electoratului PSD. Nicu Bănicioiu merită poziția de președinte-executiv PSD”, a declarat Marius Pieleanu, la Antena 3.

Pentru luna martie 2018, Marius Pieleanu spune că ALDE înregistrează o creștere.

PSD - 35-40%

PNL - 19-25%

ALDE - 15%

USR - 9-10%

Președintele USR, Dan Barna a lansat un sondaj IMAS, care ar arăta intenția de vot.

PNL - 29,4%

PSD - 28,6%

USR - 11,2%

ALDE - 10,6%

Un alt sondaj al Sociopol care arată intenția de vor, dă un alt clasament al partidelor politice.

PSD - 34%

PNL - 33%

USR - 12%

ALDE - 5%