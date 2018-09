Marius Sumudica provoaca NEBUNIA in Turcia - ‘Il iubesc mult pe Erdogan. As vrea sa ne vedem și sa ii spun: Tu esti patronul’

Tehnicianul Marius Şumudică a declarat, într-un interviu pentru Goal Turcia, că îl iubeşte pe preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, şi ar vrea să îl întâlnească şi să-i strângă mâna.

“Îl iubesc mult pe preşedintele Erdogan. Aş vrea ca într-o zi să ne vedem faţă în faţă, să îi strâng mâna şi să îi spun: ‘Tu eşti patronul’. Aş vrea să îl întâlnesc, chiar şi pentru un minut”, a spus Şumudică, fost tehnician al Kayserispor, în prezent antrenorul echipei saudite Al Shabab, scrie news.ro.

“Iubesc oraşul Kayseri, Turcia şi fotbalul turc. Aici mi s-a pus o antenă satelit şi urmăresc aproape toate meciurile din Turcia. Chiar mă uit mai mult la meciuri din Turcia decât la meciuri din România. Iubesc turcii şi într-o zi cu siguranţă voi reveni. Fanii turci sunt nebuni şi cred că au nevoie de un antrenor exact cum sunt eu. Nu ştiu când, dar Şumudică va reveni în Turcia. Este o ţară în care mă simt foarte bine”, a mai afirmat Şumudică.

Întrebat dacă a primit vreo ofertă din Turcia după despărţirea de Kayserispor, el a răspuns: “Da. Eram pe punctul de a mă înţelege Akhisarspor. Când eram împreună cu familia mea în Antalya, urma să merg a doua zi la Akhisar, însă în aceeaşi noapte am primit ofertă de la Al Shabab. Al Shabab mi-a oferit de patru ori mai mult decât Akhisar. Atunci când este implicată şi familia, trebuie să ţii cont şi de aspectul financiar”.

Marius Şumudică l-a lăudat pe selecţionerul Turciei, Mircea Lucescu. “Mircea Lucescu a fost antrenorul meu şi am câştigat împreună campionatul. Este cel mai bun antrenor al României. A venit în Turcia şi le-a făcut campioane şi pe Galatasaray şi pe Beşiktaş. Nu este ceva uşor pentru un antrenor străin. Acum este la conducerea echipei naţionale, însă în Turcia toată lumea vrea rezultate imediat. Aceasta este problema din Turcia. Nimeni nu are răbdare. În regulă, oricine poate greşi. Însă trebuie să înţelegeţi că se formează o nouă generaţie, evoluează jucători tineri. A învins Suedia, care a jucat la Cupa Mondială, o echipă mare. Toată lumea vorbeşte rău despre el, dar atunci când naţionala a învins în deplasare Suedia nimeni n-a zis nimic. Nimeni nu i-a zis ‘rege’. Lucescu a antrenat înainte o singură echipă naţională, România, în urmă cu mai mulţi ani. Lucescu este cel mai bun antrenor cu care am colaborat în carieră. De fiecare dată când vorbesc cu el învăţ lucruri noi despre fotbal”.

El a vorbit şi despre Gheorghe Hagi, “un fotbalist fantastic” devenit “un antrenor foarte bun”. “Hagi a fost un fotbalist fantastic. Era rege. Era incredibil. Nu a mai venit în Turcia un fotbalist străin ca el. În România a devenit proprietar de club şi a investit mulţi bani în proiectul său. A câştigat campionatul şi a început să îşi trimită toţi jucătorii la echipa naţională. Naţionala under 21 va juca în proporţie de 99 la sută la Campionatul European şi 90 la sută din jucătorii din echipă au crescut la academia lui Gheorghe Hagi. Hagi a fost un fotbalist minunat, iar acum este un antrenor foarte bun”, a declarat Şumudică.

Marius Şumudică a mai spus că în Turcia ar vrea să ajungă la conducerea uneia dintre echipe mari, pentru a arăta ce poate să facă. “Aş vrea ca într-o zi să revin în Turcia şi să antrenez una din echipele mari şi împreună cu jucători de calitate să luptăm pentru titlu şi să îmi văd adevăratul nivel. Nu este uşor să ajungi la conducerea unei echipe mari din Turcia. Dacă voi avea şansa de a antrena o echipă mare din Turcia, veţi vedea cine este Şumudică”.

