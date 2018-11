Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, anunta ca nu va demisiona, in ciuda scandalurilor in care a fost implicata compania

Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, a anunţat că intenţionează să îşi păstreze poziţia de preşedinte al companiei şi să colaboreze cu COO-ul, Sherly Sandberg „pentru mai multe decade”, scrie Politico. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Şeful Facebook a fost întrebat dacă plănuieşti să se retragă din consiliul de administraţie al companiei. „Nu este acesta planul. Cu siguranţă nu mă gândesc că ar avea sens acest lucru”, a declarat el pentru CNN. Comentariile au fost făcute în primul interviu dat de Zuckerberg după ce New York Times a informat despre legăturile dintre Facebook şi firma de comunicaţii Definers Public Affairs, care a căutat să conecteze criticii companiei de omul de afaceri George Soros pentru a-i discredita. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Întrebat dacă poate exclude definitiv varianta plecării lui Sandberg din companie, Zuckerberg a afirmat: „Da, Sheryl este o parte importantă a acestei companii. Sper că vom lucra împreună timp de mai mulţi zeci de ani”. Zuckerberg a negat că ar fi ştiut dinainte că Facebook a angajat firma Definers, el susţinând că a aflat de această relaţie din articolul din New York Times. Zuckerberg a contestat informaţiile din NY Times conform cărora decizia angajaţilor Facebook de a înlătura o postare a preşedintelui Donald Trump din 2015 a fost afectată de posibilitatea unor reacţii negative din tabăra conservatoare. „Cu siguranţă acest lucru nu a făcut parte din conversaţia pe care eu am avut-o”, a declarat el. Zuckerberg a adăugat că el consideră că este important ca utilizatorii să vadă ce spun liderii politici şi că declaraţiile lor sunt ...