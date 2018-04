Mark Zuckerberg este audiat, din nou, in SUA - LIVE VIDEO

Mark Zuckerberg 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mark Zuckerberg, fondatorul , este audiat pentru a doua zi consecutiv in Congresul american pe tema scandalului Cambridge Analytica. Mark Zuckerberg, patronul , a raspuns marti intrebarilor parlamentarilor americani despre diversele probleme care afecteaza cunoscuta retea de socializare in timpul unei audieri care a durat cinci ore, lasand insa si cateva subiecte fara raspuns, relateaza AFP. In timpul unei prime aparitii indelung asteptate, tanarul antreprenor a facut fata numeroaselor intrebari venite din partea senatorilor care i-au cerut lamuriri despre felul in care gestioneaza abuzurile survenite in utilizarea platformei, problema protectiei datelor personale sau manipularea politica a datelo ...