Mark Zuckerberg nu scapa: '' Trebuie sa se prezinte in fata Consiliului Europei''

Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a cerut miercuri ca directorul general al , Mark Zuckerberg, sa vina personal in fata eurodeputatilor pentru a da explicatii in legatura cu utilizarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei sociale, relateaza AFP. 'Toate grupurile politice insista asupra necesitatii absolute a prezentei dumneavoastra, asa cum a fost cazul in fata Congresului Statelor Unite', a scris Antonio Tajani intr-o scrisoare adresata lui Mark Zuckerberg, potrivit Agerpres. Inca din 20 martie si dupa izbucnirea scandalului 'Cambridge Analytica', firma de consultanta acuzata de utilizarea abuziva a datelor obtinute de la milioane de utilizatorilor ai , T ...