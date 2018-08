Marsul Centenarului a fost blocat de autoritatile din Republica Moldova! Cetatenii romani au fost separati de moldoveni - LIVE VIDEO

Marsul Centenarului blocat la Prut google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marsul Centenarului a trecut vama Romaniei, insa la vama Republicii Moldova a fost impartit in „cetateni ai Romaniei” si „cetateni ai Republicii Moldova”. Cei din stanga Prutului sunt tinuti pe loc pe motiv ca trebuie sa mearga mai departe numai cu autovehicule, iar cei din dreapta Prutului – ca exista probleme in sistemul informatic la verificarea documentelor de trecere a granitei si ca nu sunt indeplinire toate conditiile pentru traversarea granitei. Unionistii spun ca nu vor merge mai departe decat impreuna, pe jos, asa cum au parcurs cei 1200 de km din mars de pana la Prut, de pe traseul Alba Iulia-Chisinau. Multi dintre cei blocati in vama ...