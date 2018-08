Marsul Centenarului a trecut prin Iasi. Congres al reintregirii neamului la Primarie - FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unionistii din România si Republica Moldova care merg pe jos în Marsul Centenarului pe traseul Alba Iulia - Chisinau au ajuns ieri si în municipiul Iasi. Urbea moldava este si ultimul mare oras în care poposesc unionistii înainte de a trece Prutul. Acestia au ajuns ieri la Iasi in zona Bucium, unde au fost intampinati de ieseni ce i-au felicitat pentru initiativa lor. In plus, participantii la Marsul Centenarului au ajuns in Iasi si pentru a participa in acest sfarsit de saptamana si la lucrarile conferintelor Congresului Reîntregirii Neamului, în cadrul carora se vor dezbate subiecte precum unirea României cu Republica Moldova ca proiect de tara, protejarea drepturilor populatiei r ...