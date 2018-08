Martor OBLIGAT sa puna CAGULA pe cap de Mircea Negulescu care a rasturnat o masa peste el, Kovesi e implicata

Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mircea Negulescu, devenit cel mai cunoscut procuror al DNA, pe vremea cand activa in Directie, este din nou in centrul unor dezvaluiri. Dat afara din magistratura, Negulescu are mai multe dosare penale pe rol, fiind anchetat si de Parchetul General. Un alt procuror, Daniel Bucur, condamnat la 3 ani si 4 luni cu executare intr-un dosar instrumentat de DNA Ploiesti, a facut, la Antena 3, dezvaluiri fara precedent despre ce se intampla in sediul DNA. Bucur a vorbit despre Negulescu, cel de care se temea chiar si seful sau de la acea vreme, Lucian Onea, si despre relatiile lui cu cei care conduceau SRI Prahova, Sabin Iancu, si DNA, Laura Codruta Kovesi. Conform lui Bucur, Mircea Negulescu audia ...