Marturia unei fugare care si-a riscat viata ca sa plece din Coreea de Nord: 'Au violat-o pe mama in fata mea' 

Un jurnalist al postului american NBC a stat de vorba cu refugiata care in urma cu 11 ani si-a riscat viata ca sa fuga din Coreea de Nord. De ce de abia acum? Pai, pentru ca intre timp Kim are rachete balistice care pot lovi teritoriul american si a revenit, propagandistic, si interesul jurnalistic fata de drama pe care traiesc cei din nordul peninsulei. Yeonmi Park a fugit din Coreea de Nord in 2007, iar in prezent traieste in Chicago alaturi de sotul ei. Recent a devenit mamica si marturiseste ca a fugit de dictatura din tara natala pentru ca fiul ei sa aiba ce nu a avut ea in copilarie, relateaza NBC. "Locuiam intr-o casa mica, fara pat, dormeam pe jos. Ne spalam hainele la rau. Mancam lacuste si libelule. Le prajeam c ...