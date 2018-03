Marturia unui martor la care Liviu Dragnea tremura in papuci: "Imi era frica de el"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anisa Niculina Stoica, una dintre angajatele DGASPC Teleorman mentinuta in functie si platita desi lucra de fapt la organizatia PSD, a declarat, miercuri, la instanta suprema, unde urmeaza sa fie audiat si liderul PSD, Liviu Dragnea, ca ea nu a cerut nimanui sa fie angajata pe vreun post, ca lucra in presa locala si ca Liviu Dragnea i-a propus colaborarea cu PSD, tot el fiind si cel care i-a spus ca va fi angajata la DGASPC, temporar, pentru a incasa un salariu, in conditiile in care la PSD nu era platita. Ea spune ca a fost o situatie confuza pentru ea, ca a intrebat unde va lucra, de fapt, si ca i s-a raspuns ca la partid. La aceasta ora, la ICCJ continua audierile, de afara auzindu-se huiduieli si scandari ale protestatarilor ...