Marturii cutremuratoare despre politistul care si-a impuscat fiul: 'Pur și simplu am inceput sa tremur și sa plang'

O vecină a polițistul din Argeș care și-ar fi împușcat copilul și apoi s-ar fi sinucis declară că acesta părea un om echilibrat, care ieșea des la plimbare cu băiețelul. La rândul lor, medicii au fost nevoiți să intervină și să acorde primul ajutor familiei, aflată în stare de șoc, transmite Mediafax.

O vecină a polițistul din Pitești Argeș a declarat că mama copilului și bunica acestuia s-au simțit rău când au ajuns la locuința bărbatului.

"Când am venit aici mi-au spus că s-a împușcat el și l-a împușcat și pe copil. Avea copilul în vizită la el, erau în divorț. Știu că era polițist. Mi se pare...eu nu îmi revin. Eu când am auzit-o pe bunică țipând, pur și simplu am început să tremur și să plâng. Mama ei a venit și cred că au fost luate cu Salvarea că le-a venit rău. Părea un om echilibrat, plimba des copilul, dar nu poți să știi", a spus vecina.

La rândul său, directorul Ambulanței Argeș, Marian Hiru, a declarat pentru MEDIAFAX că la fața locului au fost trimise două echipaje de Ambulanță, iar medicii au acordat primul ajutor mamei și bunicii copilului mort, deoarece erau în stare de șoc.

”Bărbatul și copilul au fost găsiți decedați în casă. Am acordat primul ajutor mamei și bunicii copilului care erau în stare de șoc și au suferit atacuri de panică. Nu au fost duse la spital”, a declarat Hiru.

Polițistul din Pitești și copilul său au fost găsiți sâmbătă morți în casă, prima ipoteză a anchetatorilor fiind că bărbatul și-a împușcat copilul, apoi s-a sinucis. Polițistul fusese testat psihologic în ianuarie şi declarat apt, potrivit unor surse din cadrul anchetatorilor.

