Marturiile horror a unei criminale din Timisoara: ''Mi-am omorat copilul, i-am taiat venele''! Povestea educatoarei care si-a ucis copilul in varsta de doar 4 ani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Mi-am omorat copilul". Acesta a fost anuntul ce-ti taie respiratia care a ajuns la numarul de urgenta 112 la Timisoara marti seara tarziu. Imediat s-a dat alarma, iar echipaje SMURD, de la Ambulanta si Politia au pornit intr-un suflet spre adresa indicata – o casa din cartierul Ronat din Timisoara de pe strada Tibrului nr 34. O mama si-a omorat fetita de numai 4 ani. Imaginile de la locul crimei sunt infioratoare. Politistii au descoperit-o pe micuta in baie, inecata in vana, cu venele de la ambele maini taiate. Totul s-a petrecut pe cand mama era cu copilul acasa, tatal fiind la serviciu. Dupa ce a ucis-o pe fetita, femeia a sunat la 112 sa-si marturiseasca teribila fapta. Apoi s-a incuiat in casa. Cand au aj ...