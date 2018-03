Marturiile turistilor care au trecut pe la pensiunea Israelei si a lui Liviu din Maramures. "Am fost intampinati cu injuraturi! Israela ne gatea imbracata uneori in...

Israela Vodovoz a fost gasita moarta in casa saptamana trecuta, iar cazul a ajuns pe masa procurorilor.

Fosta dansatoare si femeie de afaceri, Israela Vodovoz (68 de ani) a fost gasita fara suflare vineri noaptea, in locuinta ei, dupa ce avocata a chemat autoritatile sa sparga usa casei, pentru ca nu putea lua legatura cu clienta ei. Israela era o clienta a lumii mondene, mai ales dupa casatoria cu Liviu, un barbat cu 30 de ani mai tanar. Cei doi detineau, de altfel, si o pensiune in Maramures, in Viseul de Sus, pe care doreau sa o vanda.

In ultimii ani, mai multi turisti care trecusera pragul pensiunii celor doi postasera pe site-uri specializate impresiile lor despre descindere, multe dintre ele fiind negative. „Am fost acolo de Craciun impreuna cu familia si alte 10 familii si nu am primit nimic din cele spuse de proprietarii pensiunei Livisra decat injuraturi. Mancarea a fost necomestibila, nici vorba de masa traditionala de Craciun, totul se gatea la microunde nu avea nici macar chiuveta de bucatarie nici pomenela. Israela ne gatea imbracata uneori in costum de ski. Sucurile erau puse in sticle in care a fost apa borsec si era scris cu carioca neagra pe fiecare, probabil erau facute din prafuri. Pt ca ne-am spus nemultumirile am fost poftiti sa ne luam bagajele si sa plecam in seara de Craciun. Am plecat in ziua de Craciun”, asa arata un mesaj al unui turist foarte dezamagit de pensiunea Israelei si a lui Liviu.

Ce spun unii turisti cazati la pensiunea Israelei: „Cel mai deranjant lucru a fost atitudinea lui Liviu!”

„Exprimandu-ne nemultumirea in acest sens am fost intampinati de distinsul domn Liviu cu injuraturi de tot felul si cu sugestia pe un ton nu tocmai politicos sa ne luam banii si sa mergem acasa. Si ca sa nu ne lungim foarte mult in poveste (este ca o telenovela) va pot spune ca lasa de dorit atat curatenia si mai ales in baie, dar si modul cum ne-a fost oferita masa festiva: nici un fel de mancare traditionala si cea care a fost a fost rece necesitand incalzirea la cuptorul cu microunde, sucuri la inceput cateva cred ca preparate din prafuri si dupa aceea pauza, sub pretextul ca nu mai au, desi erau cuprinse in tarif, dar cel mai deranjant lucru a fost atitudinea lui Liviu!”, a punctat un alt turist, care considera ca a fost pacalit de cei de la pensiune.

