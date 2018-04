Marturiile unui reporter, martor al atacului din Siria: „Am auzit foarte clar cum rachetele survolau cerul spre tintele guvernamentale siriene”

atac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un reporter al postului CBS, martor al atacului din Siria, a descris atmosfera traita acolo. „Am auzit foarte clar cum rachetele survolau cerul spre tintele guvernamentale siriene. Umaream conferinta de presa a presedintelui american, Donald Trump, cand a inceput atacul. Sunetul produs era asemanator cu cel al tunetelor. Brusc, cerul s-a luminat puternic si am putut observa foarte clar rachetele. In momentul imediat urmator am putut auzi si reactia armatei regimului Al-Assad. Am inteles, potrivit televiziunii de stat siriene, ca apararea antiaeriana ar fi doborat 13 rachete ale aliatilor”, declarat Seth Doane pentru BBC. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem ...