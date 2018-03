Marturisire socanta a unei vedete super celebre: „Cand aveam 9 ani, am fost violata de un var, apoi de un alt membru al familiei, pe urma de inca unul…“

oprah google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Este una dintre cele mai marcante personalitati din lume la ora actuala, o sursa de inspiratie pentru oameni indiferent de culoare, origine sau sex, are o avere estimata la peste 3 miliarde de dolari si o capacitate nemaiintanita de a mobiliza mase intregi de oameni. Discursul ei de la Globurile de Aur 2018, cand o sala intreaga a aplaudat-o si aclamat-o ore in sir in picioare intareste acest lucru. Acela a fost momentul cand intreg Hollywood-ul a concluzionat ca Oprah Winfrey, regina talk-show-ului american ar putea fi urmatorul presedinte al Statelor Unite! Oprah s-a nascut pe 29 ianuarie 1954 intr-un sat sarac din Mississippi, fiind accidentul nefericit al unei singure nopti de pasiune dintre Vernita Lee, ...