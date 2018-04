Masina asta e in Romania! O alimentezi in 5 minute si produce energie care poate alimenta o casa vreme de o saptamana

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Producatorul nipon Toyota va expune la SIAB 2018 primul sau model de serie cu sistem de propulsie cu pila de hidrogen, denumit Mirai. Toyota Mirai, prima masina de serie cu sistem de propulsie cu pila de hidrogen de la producatorul care a lansat in 1997 hibrida Prius. Si, asa cum poti sa vezi, niponii au mizat pe un design destul de futurist pentru berlina cu patru usi care scoate doar vapori de apa pe teava de esapament. Un design care nu s-a schimbat aproape deloc fata de conceptul FCV anuntat in 2013. Chiar daca a fost denumit model de serie, este vorba despre doar cateva sute de exemplare la inceput. Mai exact, 400 in Japonia si aproximativ 300 in restul lumii. Citeste si: A slabit 70 de kilograme in 3 lu ...