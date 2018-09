Masina ministrului Educatiei a fost urmarita de Politie in trafic.Soferul lui Valentin Popa nu a oprit la semnalele politistului

Valentin Popa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Soferul ministrului Educatiei a fost urmarit pe politisti, dupa ce nu a oprit la semnalele agentilor. Potrivit informatiilor aparute in presa, in masina se afla si ministrul Valentin Popa. Agentii de la Rutiera au efectuat, azi-noapte, un control de rutina in trafic. Politistii l-au somat pe soferul ministrului, insa acesta a ignorat semnalele si si-a vazut de drum. Vazand ca nu opreste, agentii au pornit in urmarirea masinii, pe Bulevardul Grivita. Valentin Popa: "Toaletele din curtea scolilor trebuie sa dispara pana in 2020" Pe Podul Basarab l-au convins pe sofer sa opreasca. Acesta a fost sanctionat de politisti si a ramas fara permis. Daca ti-a placut articolul, te ...