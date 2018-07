Masina romaneasca dupa care intorc capul toti europenii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Masina unui roman a facut vizitatorii din toata Europa sa intoarca de multe ori capul si sa-si doreasca sa o aiba in garajul lor. Este vorba de o bijuterie de masina cu caroserie realizata in intregime din lemn si dotari demne de o masina moderna. Dupa ce a facut furori la Salonul auto de la Frankfurt acum s-a intors pe soselele romanesti si o poti vedea in imaginile de mai jos. Ideea a prins contur in garajul unui fost solist de opera, pasionat de lemn inca din copilarie. Un romantic incurabil, a botezat masina unica dupa sotia sa. In primii 2 ani, numai munca si parul prafuit si haine prafuite am vazut, dar el era asa entuziasmat si m-a prins si pe mine la sfarsit, intr-adevar, am ramas uimita de frumusetea muncii pe care a de ...