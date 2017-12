Masina spulberata de tren la Jucu. Victima a fost transportata de urgenta la spital. FOTO

Accident feroviar la Jucu

Un grav accident de circulatie a avut loc in urma cu putin timp, in comuna clujeana Jucu. O masina a fost surprinsa de tren in timp ce traversa calea fertata, fiind spulberata. Din fericire, singura victima a accidentului a fost transportata la spital, fiind in afara oricarui pericol.=

”In jurul orelor 15:00, un autoturism a fost lovit de tren in comuna Jucu, existand o victima. ISU Cluj intervenit cu doua autospeciale si un echipaj TIM. Victima a fost ranita usor, era constienta si a fost transportata de echipajul TIM la spital”, arata reprezentantii ISU Cluj.

Vom reveni cu amanunte.

