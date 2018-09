Masinile aduse din Marea Britanie, considerate un real pericol pe drumurile Romaniei

volan pe dreapta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ”Nu stii sa apreciezi distanta fata de bordura din stanga, nu stii daca atunci cand treci pe langa niste tomberoane aruncate pe jumatate de banda chiar nu le lovesti iar cand se apropie amenintator un TIR, pe o straduta ingusta, de pe contrasens nu stii daca ai loc, daca mai ai loc sa te mai bagi un pic catre bordura sau o sa te urci pe sacii de gunoi de langa stalp”. Asa isi descrie pe scurt un sofer roman primele experiente la volanul unui autoturism adus din Marea Britanie, unde comenzile sunt altfel dispuse. Un grav accident rutier in care doi soti au ars de vii in masina, din cauza unui sofer care conducea o masina din Marea Britanie, readuce in discutie tema privind conducerea pe dru ...