Masinile cu volan pe dreapta, interzise. De cand se va intampla asta

In prezent, calitatea de membru al Uniunii Europene al Marii Britanii impiedica Registrul Auto Roman sa interzica circulatia masinilor cu volan pe dreapta pe strazile din Romania. Cel mai probabil situatia se va schimba dupa Brexit. Conducerea Registrului Auto Roman se gandeste sa interzica circulatia masinilor cu volan pe dreapta dupa ce Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana. Cauza este numarul mare al accidentelor cu victime in care sunt implicate aceste autovehicule „In prezent, Marea Britanie este membra UE, nu avem voie sa impunem restrictii, guvernul polonez a impus anumite reguli si s-a trezit cu o procedura de infrigiment. In Romania sunt aproximativ 20.000 de masini cu volan pe dreapta. Dupa ce Marea B ...