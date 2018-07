Masinile cu volan pe dreapta nu vor mai putea fi inmatriculate in Romania

Un proiect de ordin al ministrului Transporturilor prevede modificarea si completarea reglementarilor privind omologarea individuala. Noile modificari vizeaza masinile cu volan pe dreapta care nu vor mai putea fi inmatriculate.

Oficialii guvernamentali pregatesc un proiect de ordin al ministrului Transporturilor pentru modificarea si completarea reglementarilor privind omologarea individuala, eliberarea cartii de identitate si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere.

„Odata cu aprobarea acestor modificari, masinile care vor veni din afara Uniunii Europene, daca au volan pe dreapta, nu primesc omologare', a declarat pentru capital.ro, directorul general al Registrului Auto Roman, George Dinca.

Pe langa aceste masuri, au fost actualizate si unele prevederi tehnice privind emisiile poluante, mase si dimensiuni, echiparea cu centuri de siguranta si sistemul de incalzire.

Modificarile vor intra in vigoare intr-o luna si jumatate de la anuntul ministrului Transportului. In anul 2017, in Romania existau aproximativ 20.000 de masini cu volan pe dreapta.

Conducerea Registrului Auto Roman avea de gand sa interzica circulatia masinilor cu volan pe dreapta de cand se zvonea ca Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana.

