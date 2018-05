Masinile diesel isi fac iesirea din Europa! Inca un gigant a anuntat ca renunta la versiunea pe motorina a viitorului sedan

Masini diesel google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce autoritatile de la Bruxelles au adoptat regementari drastice si extrem de costisitoare pentru producatorii auto in ceea ce priveste poluarea, tot mai multe companii renunta sa mai lanseze sau sa mai comercializeze masini diesel in Europa. Potrivit Bloomberg, a venit randul gigantului suedez Volvo Cars sa anunte ca urmatorul sedan pe care il lanseaza – S60, nu va fi produs si in varianta diesel, ci doar electrica. Noul sedan, care va fi lansat in saptamanile urmatoare, va fi pimul model de la Volvo care nu va avea si o versiune diesel, a anuntat compania suedeza cu sediul la Göteborg. Anterior, Toyota si Nissan au decis sa renunte la motoarele diesel, in contextul scaderii drastice a ...