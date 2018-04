Masinile omologate in Europa dupa 31 martie vor suna singure la 112

Masina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipajele medicale de urgenta vor acorda mai rapid primul ajutor victimelor accidentelor auto. Toate modelele noi de masini, omologate in Europa dupa 31 martie, vor avea echipamente care apeleaza singure sistemul de alerta 112. Astfel, vor fi salvate mai multe vieti, mai ales in Romania, unde numarul soferilor care mor in accidente este dublu decat media europeana. In cazul unui accident grav, noul sistem denumit "eCall" va alerta automat serviciul de urgenta 112. Salvatoarii vor sti exact locul in care s-a produs accidentul. Astfel, timpul de interventie al echipelor de salvare, pompieri si politie va fi redus la jumatate, estimeaza expertii. Vezi si: Accident grav pe aeroportul din Budapes ...