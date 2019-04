Masinile second hand importate la comanda - cum oferteaza Autodel piata cumparatorilor auto

autodel rulate 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doresti sa vinzi, sa schimbi sau iti aduci o masina in tara? Este deja o tendinta actuala in randul romanilor de a prefera masinile importate. Motivele nu sunt putine, daca ne referim la infrastructura din afara, la faptul ca masinile sunt rulate pe rute bune, sunt intretinute pentru ca raportarea se face la nivelul de trai al cetatenilor straini. Cine iti aduce masina dorita intr-un context favorabil tie? Autodel, recunoscut dealer auto de pe piata suceveana, a devenit in scurt timp un reper pentru cei care isi doresc masini la comanda, second hand. Importul masinilor la comanda este doar un segment de activitate, intrucat parcul auto existent ofera solutii auto pentru toate buzunarele. ...