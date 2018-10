Masura fara precedent luata de Donald Trump! SUA se retrage din Tratatul aFortele Nucleare Intermediarea cu Rusia

donald trump vs vladimir putin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA si preluat de agerpres. El a acuzat Rusia ca a incalcat acordul semnat in 1987. Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de liderul Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, iar ulterior preluat de Rusia, ca succesoare a URSS. Washingtonul si Moscova s-au acuzat reciproc de multa vreme de incalcarea acordului prin care sunt interzise rachetele nucleare si conventionale cu raze intre 500 si 1000 de kilometri, precum si lansatoarele pentru aceste arme. Aflat in Nevada, in campanie pentru alege ...