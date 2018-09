Masura radicala. Primul gigant din industria auto care renunta definitiv la motoarele diesel

Motor diesel BMW google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vehiculele BMW cu motor diesel vor mai fi disponibile doar pentru cateva luni in America de Nord. In 2018, BMW a oferit pietei americane mai multe modele Diesel, Seria 3 disponibila ca 328d, Seria 5 ca 540d xDrive si X5 ca 35d. In 2019, toate acestea vor disparea. Modelul 540d si modelul X5 35d au fost deja scoase din configuratorul online BMW, iar debutul iminent al noului seria G20 din seria 3 va scoate F30 328d de pe lista in curand. Citeste si: Alerta pentru cei care vor sa cumpere o masina second-hand! Anuntul facut de ANAF Intr-o declaratie catre Autoblog, un purtator de cuvant al BMW a confirmat ca marca se concentreaza pe masini hibrid in defavoarea masinilor diesel: "BMW din Amer ...