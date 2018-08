Masura radicala privind traficul din municipiul Iasi! Se interzice circulatia acestor categorii de autovehicule pe principalele artere din oras

Trafic in Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local ce va avea loc vineri, 31 august 2018, incepand cu ora 10.00, se afla un proiect de hotarare prin care se va schimba radical modul in care se circula in municipiul Iasi. Potrivit masurilor ce urmeaza a fi implementate in perioada imediat urmatoare, anumite categorii de autovehicule vor primi interdictie temporara de a mai circula pe principalele artere din oras. Vizati sunt cei care conduc masini scoala, de aprovizionare, vehicule grele, utilaje de constructii sau camioane. Citeste si: VESTE BOMBA! Toti soferii trebuie sa stie asta: masura care trebuie luata obligatoriu incepand de la sfarsitul acestei luni Acestia nu vor mai avea voie sa conduca in inter ...