Masuri importante luate de Coalitia PSD-ALDE pentru combaterea produselor cu dublu standard

PSD a depus la Senat un proiect de lege pentru infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare, subordonata Ministerului Agriculturii, care are ca scop promovarea si implementarea unei strategii nationale pentru produsele agroalimentare de calitate. „Se infiinteaza Agentia pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare Romanesti, institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. denumita in continuare Agentia. Scopul infiintarii Agentiei este acela de a promova obtinerea de produse agroalimentare certificate conform ...