Masuri importante luate de Comisia Europeana! Ce se intampla cu masinile avariate care sunt in garantie

Comisia Europeana: Producatorii auto nu mai au voie sa ceara clientilor sa-si repare masinile avariate in perioada de garantie doar in retelele de service agreate, potrivit unor modificari realizate de Comisia Europeana (CE) in legislatia europeana privitoare la acordurile dintre constructorii de automobile si dealerii autorizati, informeaza Mediafax. "Noul cadru legislativ va aduce beneficii tangibile populatiei prin reducerea cheltuielilor cu reparatiile si intretinerea, care au o pondere importanta in cheltuielile cerute de o masina pe perioada duratei de folosinta. Noul cadru legal va diminua, de asemenea, cheltuielile de distributie, inlaturand regulile restrictive", a declarat Viceprese ...