Masuri la ULTIMA ORA pentru mitingul diasporei: Polițiștii vor face controale pirotehnice mașinilor din zona Piața Victoriei

Poliția Capitalei anunță că a cerut IGPR efectuarea unui control pirotehnic preventiv al mașinilor parcate în Piața Victoriei de cei care vor participa la mitingului diasporei.

"In aceasta dimineata, la solicitarea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Inspectoratul General al Politiei Romane prin Biroul Pirotehnic ne oferă sprijin pentru efectuarea unui control pirotehnic preventiv . Verificarea vizeaza autoturismele parcate in zona Piata Victoriei si are drept scop asigurarea protectiei cetatenilor ce se vor afla in aceasta zona, precum si a celor care o vor tranzita", transmite Poliția Capitalei.