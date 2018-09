Masuri luate pentru sederea si munca ilegala a strainilor in judetul Constanta (galerie foto)

Poliţiştii de imigrări din Constanța au depistat 8 cetățeni străini, din Republica Moldova, Nigeria, Turcia și Egipt, care nu au respectat condițiile intrării și scopul șederii pe teritoriul României,informeză un comunicat de presă din partea Inspectoratului General pentru Imigrări. Dintre aceștia 4 au fost îndepărtați sub escortă de pe teritoriul României, o persoană a fost obligată prin decizie de returnare să părăsească țara, iar alta a fost luată în custodie publică în vederea returnării.Reprezentanții firmelor au fost sancționați contravențional cu amnenzi în valoare de 290.000 de lei.Poliţiştii Inspectoratului General pentru Imigrări – Serviciul pentru Imigrări al judeţului Constanța au desfășurat, în ultima săptămână, cu forțe proprii și în cooperare cu inspectorii de muncă, acțiuni pe linia combaterii șederii ilegale și a muncii nedeclarate a străinilor pe raza de competență.Astfel, în cadrul activităților întreprinse, au fost depistați 8 bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 47 de ani, 5 din Republica Moldova, și câte unul din Nigeria, Turcia și Egipt.În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că 2 străini, unul din Turcia și celălalt din Moldova, au intrat ilegal în România. Ca urmare, cei doi au fost îndepărtați sub escorta în țara de origine, iar pe numele lor a fost instituit consemn nominal de nepermitere a intrării în România, pentru o perioadă de 5 ani, în conformitate cu prevederile OUG 194/2002, privind regimul străinilor în România, republicată. De asemenea, în aceste cazuri polițiștii de imigrări au întocmit actele premergătoare pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat.Totodată, în cadrul acțiunilor, polițiștii au depistat 4 cetățeni moldoveni care desfașurau activități lucrative fară aviz de angajare, 2 dintre aceștia având și ședere ilegală, 1 cetățean egiptean care nu a respectat termenul de părăsire a țării noastre stabilit prin comunicarea de părăsire și 1 nigerian care nu a respectat condițiile de ședere.Urmare a celor constatate, polițiștii de imigrări au emis pe numele cetățeanului egiptean o decizie prin care este obligat să părăseasca țara în termen de 15 zile, au îndepărtat sub escortă cetățenii moldoveni aflați ilegal și au efectuat demersuri de revocare a dreptului de ședere și luare în custodie publică a cetățeanului nigerian.De asemenea, reprezentanții societăților comerciale au fost sanctionați contravențional, de către polițiști și inspectorii de muncă, cu amenzi în valoare totală de 290.000 lei.Inspectoratul General pentru Imigrări, prin structurile sale teritoriale, continuă organizarea unor astfel de acţiuni privind combaterea şederii ilegale, solicitând cetăţenilor străini să acorde interes reglementărilor legale privind dreptului de şedere și desfășurarea activităților lucrative pe teritoriul României.