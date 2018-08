Masurile Jandarmeriei pentru protestul diasporei din 10 august. „Nu vom accepta actiuni care urmaresc destabilizarea sociala”

Masurile Jandarmeriei pentru protestul diasporei din 10 august au fost transmise joi dimineata, pe 9 august, prin intermediul unei conferinte de presa.

Reprezentantii acestei institutii a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au avut si cateva recomandari pentru cei care vor participa la protestul diasporei de vineri, 10 august, din Piata Victoriei.

Iata cateva dintre precizarile Jandarmeriei Romane:

In aceste zile am vazut ca au aparut o serie de mesaje si afirmatii, indemnuri la violenta, la ura si la intoleranta. Am citit amenintari cu moartea, varsarea de sange la adresa jandarmilor care ar urma sa asigure buna desfasurarea a protestului. Autoritatile nu vor tolera astfel de atitudini si nu vor sta impasibile

Am primit mesaje de amenintare care vizau familiile noastre, copiii. Sunt in lucru la institutiile abilitate.

Nu vom accepta niciun fel de insubordonare civica sau actiuni care urmaresc destabilizarea sociala.

Toti cei care vor lansa mesaje de instigare vor raspunde si vor avea consecintele prevaute de lege.

E foarte important de spus ca Jandarmeria nu se confrunta cu cetatenii, participantii la protest.

Recomandam tuturor sa se delimiteze de acest tip de atitudini, care nu sunt decat incitari la adresa Jandarmeriei, cu scopul de a obtine o reactie.

Jandarmeria Romana este o institutie echidistanta politic, suntem in sprijinul cetateanului si furnizam un serviciu public.

Protestatarii sa manifeste intelegere fata de masurile luate de jandarmerie, un comportament civilizat, sa respecte indicatiile Jandarmerie si sa anunte comportamentele antisociale.

Oamenii sa se documenteze din surse credibile. Este fals ca jandarmii sunt la Vama Bors.

In situatia in care un jandarm identifica o persoana care incalca legea, trebuie sa fie sanctionata. Jandarmii sunt loviti, muscati, etc. nu ne facem singuri dreptate, jandarmii se afla in exercitarea atributiilor de serviciu si trebuie sa sanctioneze comportamentele antisocial.

Oamenii de buna credinta isi pot exercita drepturile, sa se delimiteze de grupurile care provoaca interventia jandarmilor.

Vom avea de la Craiova, Prahova, jandarmi din tara, patrule hipo si caini si dispozitiv de blocare a strazilor. Sa nu sperie pe nimeni, dar sunt masuri care se iau peste tot in Europa.

Nu vom tolera ca 300 de persoane sa blocheze o artera rutiera. Nu e normal, nu e legal.

Daca o sa fie foarte multi oameni noi vom largi spatiul, in cazul in care va fi nevoie. Noi luam aceste decizii.

Gradual, vom regandi zona in care vor protesta si strazile blocate. Circulatia trebuie sa se desfasoare normal. Eventuale rute ocolitoare vor fi anuntate din timp… a spus, printre altele, Marius Militaru, capitan in Jandarmeria Romana (FOTO).

Maine, 10 august, multi dintre romanii plecati in strainatate vor reveni in tara pentru mitingul diasporei. Pe retelele de socializare au aparut deja imagini cu romanii, care si-au pus drapelul la masina si au pornit catre Bucuresti.

