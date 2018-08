Matematica lui Orban

Orban nu renunța usor la presedintia PNL si a încercat o mișcare de forta menită sa-i întărească poziția in partid. A propus modificarea statutului in BPN si a supus-o la vot. Surpriza, doar 28 de maini ridicate din 69 prezente, reprezentând doar 20 de filiale din cele 49 existente.

Dar Orban nu a renunțat, si-a pus secretarii generali adjuncți sa mai numere pana le-a ieșit 31 in ședinta, 32 dupa vreo doua ore si 36 mai spre seara. Având in vedere ca secretarii generali adjuncți ai PNL sunt Cristi Barbu, fost primar al vestitei localități Suhaia, anchetat penal, cu studii nesigure, si Nini Sapunaru, care nu a mai numărat mult de pe vremea cand era șef la vama prin epoca scandalurilor Țigareta, este evident ca matematica le joaca feste celor care se agata cu disperare de Orban pentru propria supraviețuire politică.

Mai mult decât atat, Orban a ieșit triumfalist sa anunțe o victorie zdrobitoare asupra noilor săi dușmani, respectiv proprii colegi. In timp ce el ținea conferința de presă, probabil ca Sapunaru si Barbu inca mai numărau voturi asa cum au învățat ei prin anii 90. Ultimul pe care l-am văzut deschizând prematur șampania victoriei a fost Mircea Geoană, personaj care are multe trăsături politice in comun cu Ludovic Orban, deși in mod evident este mult mai bine pregătit.

Se pare că or să aibă in comun si aceeași soarta politica ca președinți de partid, pentru ca sambata, in PNL, va avea loc Consiliul Național, unde e mai greu sa numeri in ritmul lui Sapunaru, pentru ca nu or sa mai fie 69 de oameni, ci 1500. Foarte probabil Orban va renunța la ideea impunerii unei dictaturi personale girate de un statut modificat in sensul acesta.

Este foarte riscant ca intr-un Consiliu National, la care va fi prezenta toata presa nationala, liderul liberal sa încerce să-și impună voința si sa sufere o noua înfrângere publica, de aceasta data in propriul partid. In mod evident, mai mult de jumătate dintre filialele PNL sunt in acest moment împotriva lui Ludovic Orban si acesta nu pare capabil sa gestioneze situația in care se afla PNL. Cert este ca niciun președinte nu poate rezista prea mult in funcție, aflat in conflict deschis cu peste jumătate din partidul pe care il conduce.