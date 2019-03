Matematica, prea grea pentru elevi la simularea pentru Bacalaureat: "Am adormit si m-am trezit la sfarsitul examenului"

Simulare BAC 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Am adormit si m-am trezit la sfarsitul examenului". Este declaratia unui tanar care a iesit de la simularea pentru Bacalaureat. Matematica le-a dat cele mai mari batai de cap tinerilor. Mai ales celor care nu sunt interesati deloc de scoala. Unii sunt sinceri si spun ca nici nu au de gand se prezinte la examenul maturitatii. Elev: Nu am stiut nimic. Am crezut ca e grila si nu este. Mi-am luat teapa. Reporter: Nu ai stiut nimic? Elev: Nimic. M-a luat si somnul. M-am trezit cand a trebuit si am plecat Daca tot a venit la simulare, un tanar din Capitala a trebuit sa stea in sala o ora si jumatate. Dar spune ca nu are de gand sa se prezinte si la examenul de Bacalaureat. Cei mai multi ...