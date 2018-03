Maternitatea "Cuza Voda" din Iasi este prima la aceste capitole. Activitatea, problemele si performantele, dezbatute alaturi de managerul unitatii medicale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Editie extraordinara a emisiunii BZI LIVE • Ec. Robert Danca, manager al Maternitatii "Cuza Voda" din Iasi, a discutat, alaturi de moderatoarea Roxana Caraiman, despre cele mai importante probleme existente in cadrul unitatii medicale • Proiectele, activitatea si cazurile speciale cu care se confrunta medicii au fost dezbatute, timp de aproximativ o ora, in studioul BZI LIVE Prezent in studioul BZI LIVE, la prima editie a emisiunii din aceasta saptamana, ec. Rober Danca, manager al Maternitatii "Cuza Voda" din Iasi, a discutat despre relatia existenta intre unitatea medicala pe care o reprezinta ti Maternitatea "Elena Doamna" din Iasi. Acesta a vorbit despre o eventuala desfiintare ...