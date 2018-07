Maternitatile, obligate sa asigure parintilor instruirea post-natala a copilului

Telespectatorii au așteptat cu nerăbdare să afle cine prezintă „Ninja Warrior”. Noul show de la ProTV va avea trei prezentatori: un cunoscut comentator sportiv, un jurnalist şi o actriţă, păstrând formatul original. Pentru că în formatul original există trei vedete care: prezintă show-ul, comentează prestaţiile concurenţilor şi se ocupă şi de interviuri, „Ninja Warrior România“ […] The post Cine prezintă „Ninja Warrior”! Trei vedete au fost alese appeared first on Cancan.ro.