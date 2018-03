MathGala Iasi 2018: Festivitate de premiere a laureatilor Olimpiadei Judetene de Matematica (clasele IX-XII)

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Facultatea de Matematica din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Iasi, organizeaza vineri, 23 martie 2018, la ora 16.00, in Aula Magna „Mihai Eminescu”, a II-a editie a MathGala – Festivitatea de premiere a laureatilor Olimpiadei Judetene de Matematica (clasele IX-XII). Premiile vor fi acordate cu sprijinul UAIC, al cadrelor didactice de la Facultatea de Matematica si al partenerilor. Citeste si: Rectorul celei mai mari universitati din Transilvania vine la Iasi. Va conferentia pe tema autonomiilor istorice la Centenarul Marii Uniri In acest an, Facultatea de Matematica si Societatea de Stiinte Matematice int ...